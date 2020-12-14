«Филадельфия» и «Бруклин» очертили «красные линии» по обмену Джеймса Хардена

«Хьюстон Рокетс» обсуждал возможный обмен защитника Джеймса Хардена с «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс», сообщает ESPN.



По информации источника, «Сиксерс» не готовы на данный момент включить в потенциальный обмен Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида, а «Бруклин» предлагает пакет из игроков ротации и драфт-пиков, что не интересует «Хьюстон». При этом «Бруклин» не намерен отдавать Кайри Ирвинга.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.