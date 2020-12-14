Названа компенсация, которую «Хьюстон» просит у «Филадельфии» за Джеймса Хардена

«Хьюстон Рокетс» определился с требованиями к «Филадельфии Севенти Сиксерс» по поводу возможного обмена защитника Джеймса Хардена, сообщает инсайдер Bleacher Report Ярон Вейцман в «Твиттере». По информации источника, «Хьюстон» хочет получить за Хардена три пика первого раунда и австралийского защитника Бена Симмонса.



При этом, как сообщается, «Филадельфия» не готова расстаться с Симмонсом в настоящий момент.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.