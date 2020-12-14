Экс-одноклубник Джеймса и Джордана: сказал Леброну, что Майкл лучше него

Бывший одноклубник Майкла Джордана и Леброна Джеймса Брендан Хэйвуд рассказал о разговоре с Леброном на тему того, кто является величайшим баскетболистом в истории НБА.



«Одна из самых интересных вещей — у меня был разговор о том, кто является величайшим, с Леброном Джеймсом. Мы были в самолёте, и я сказал ему: «Я люблю тебя, брат, но я считаю величайшим Майкла Джордана». И объяснил ему почему. Я разговаривал с ним лицом к лицу. Шесть колец, шесть званий MVP. Этот парень никогда не доводил дело до седьмой игры. Он стал MVP и лучшим защитником года в один сезон. Я играл с ними обоими, и то, во что Леброн медленно, но верно превратился с точки зрения уверенности, — всего лишь то, как Майкл Джордан впервые выступил в НБА. Леброн смог прибавить. Он стал парнем, который выигрывает игры. Но у Майкла всегда была такая способность. Майкл всегда играл в обороне. Оба парня — невероятные соперники. И они действуют по-разному. Но когда мы говорили о величайшем, Леброн просто кивал головой. На самом деле он мало что сказал. Не думаю, что Леброн со мной согласился. Но на тот момент он не победил «Голден Стэйт» и у него не было перстня, который он завоевал в «Лейкерс», — приводит слова Брэндана Хэйвуда HoopsHype.