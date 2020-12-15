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Леброн Джеймс отреагировал на возвращение в строй Кевина Дюранта

Леброн Джеймс отреагировал на возвращение в строй Кевина Дюранта
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возвращение на паркет форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Леброн поздравил Дюранта с восстановлением после тяжёлой травмы.

«Рад видеть тебя снова там, где ты должен быть. Добро пожаловать на паркет, Кевин», — написал в своём «инстаграме» Леброн Джеймс.

Дюрант дебютировал в составе «Бруклина» 13 декабря в предсезонном матче с «Вашингтон Уизардс». Дюрант набрал 15 очков за 24 минуты пребывания на площадке.

Дюрант стал игроком «Бруклин Нетс» в минувшее межсезонье, но так и не провёл за команду ни одного матча. В конце минувшего сезона, защищая цвета «Голден Стэйт Уорриорз», Дюрант получил тяжёлую травму. Баскетболист около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

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