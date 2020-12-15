Димитрис Итудис: ЦСКА в хорошей ситуации, и мы будем бороться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес».



«Мы играем против очень опытной и мотивированной команды, которая показывает хороший баскетбол. Они знают, как двигать мяч, так что нам предстоит сложная встреча. Мы в хорошей ситуации, и мы будем бороться. Идем от матча к матчу. Двойная неделя дома или на выезде в тех обстоятельствах, в которых мы живем, не имеет особого значения. Хотя, конечно, отсутствие перелетов – плюс для нас. Но перед нами опытный соперник, так что сосредоточимся на этой игре», — приводит слова Итудиса официальный сайт команды.



«На этой неделе у нас два матча, мы начинаем с „Эфесом“. Разбирали их игру, лидеров. Безусловный лидер — Шейн Ларкин, мотор команды, бомбардир, очень агрессивный как в нападении, так и в защите. Играем дома, при своих болельщиках, будем чувствовать их поддержку, это очень важно для нас. Будем играть только на победу», — добавил защитник ЦСКА Александр Хоменко.