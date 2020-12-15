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Ламело Болл набрал первые очки за «Шарлотт» эффектным трёхочковым степбэком после фейка

Ламело Болл набрал первые очки за «Шарлотт» эффектным трёхочковым степбэком после фейка
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл во втором предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (109:112) набрал первые очки за команды.

В конце первой четверти Болл получил мяч в углу площадки, убрал защитника движением, сделал степбэк и исполнил точный трёхочковый бросок. За игру Ламело набрал 12 очков, 3 подбора и 2 передачи.

В первом предсезонном матче с «Рэпторс» два дня назад 19-летний разыгрывающий не набрал ни одного очка.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая регулярный сезон завершится.

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