Ламело Болл набрал первые очки за «Шарлотт» эффектным трёхочковым степбэком после фейка
Новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл во втором предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (109:112) набрал первые очки за команды.
В конце первой четверти Болл получил мяч в углу площадки, убрал защитника движением, сделал степбэк и исполнил точный трёхочковый бросок. За игру Ламело набрал 12 очков, 3 подбора и 2 передачи.
В первом предсезонном матче с «Рэпторс» два дня назад 19-летний разыгрывающий не набрал ни одного очка.
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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая регулярный сезон завершится.
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