Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм набрали 48 очков, «Нью-Орлеан» разгромил «Майами»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм (22 очка, 6 подборов, 6 передач) и тяжелый форвард Зайон Уильямсон (26 очков, 11 подборов) выдали сильное выступление в предсезонном матче НБА с «Майами Хит» (114:92).
В прошлом сезоне Ингрэм стал самым прогрессирующим игроком НБА, впервые в карьере принял участие в Матче звезд НБА и подписал максимальное продление контракта в межсезонье-2019. Первый номер драфта-2019 Уильямсон был включен в сборную новичков сезона-2019/2020. ESPN поставил Зайона на 19-е место в рейтинге лучших игроков НБА.
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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая регулярный сезон завершится.
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