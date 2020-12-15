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Кайри Ирвинг отреагировал на слухи о переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»

Кайри Ирвинг отреагировал на слухи о переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о своём отношении к возможному обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».

«Мы не контролируем слухи. Желаю Хардену всего наилучшего, но нам нужно сосредоточиться на своём составе. Джеймс – великолепный игрок. Я хочу, чтобы он был счастлив и нашёл своё место сначала как человек, а затем как баскетболист», – приводит слова Ирвинга в «Твиттере» журналист Адам Загория.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстон Рокетс» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.

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