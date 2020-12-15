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На управленца «Клипперс» подали в суд из-за подписания Кавая Леонарда

На управленца «Клипперс» подали в суд из-за подписания Кавая Леонарда
Баскетбол / НБА 0

Мужчина по имени Джонни Уилкс подал в суд на управленца «Лос-Анджелес Клипперс» Джерри Уэста из-за контракта, который клуб подписал с Каваем Леонардом в 2019 году. Он утверждает, что не получил обещанного вознаграждения за сделку, пишет Parlons Basket со ссылкой на TMZ.

Уилкс, входящий в окружение Кавая, заявил, что был консультантом в переговорах. По его словам, Уэст обещал ему $ 2,5 млн за то, что мужчина поможет клубу в подписании контракта с баскетболистом.

Истец утверждает, что предоставил Уэсту и «Лос-Анджелес Клипперс» информацию, необходимую для того, чтобы они смогли подстроиться под желания Леонарда. В итоге клуб подписал Кавая, но Уилкс обещанных денег так и не получил. Теперь же он хочет отсудить причитавшуюся ему сумму.

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