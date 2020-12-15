Пол Джордж назвал игрока, против которого было сложнее всего защищаться

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил, что за карьеру ему было сложнее всего обороняться против Кармело Энтони.



«В первый раз я схлестнулся с Мело, когда он ещё играл за «Денвер», до его обмена. Это был реально жёсткий парень. Если он промахивался, то шёл за мячом. Промах, он идёт и забирает мяч. Каким же он был крепким. Сложнее всего мне было защищаться именно против него», – приводит слова Джорджа Fadeaway World.



В минувшем сезоне Кармело провёл за «Портленд Трэйл Блэйзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора.



Ранее Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Кармело — семикратный участник Матча звёзд НБА. В составе сборной Соединённых Штатов он трижды становился чемпионом Олимпийских игр: в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА.