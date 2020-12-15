Функционер НБА: у «Голден Стэйт» нет шансов на выход в плей-офф
Один из неназванных функционеров НБА убеждён, что у «Голден Стэйт Уорриорз» нет шансов на выход в плей-офф, даже невзирая на возвращение в строй Стефена Карри.
«Думаю, у них почти нет шансов на выход в плей-офф. Разве что Дрэймонд Грин возродится. Карри будет единственной надеждой команды, и даже этого может быть недостаточно, чтобы выйти в плей-офф», — приводит слова функционера ESPN.
Напомним, в минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» не мог рассчитывать на помощь Стефена Карри на протяжении почти всего сезона. Клэй Томпсон пропустил чемпионат полностью. В результате калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В межсезонье Томпсон получил ещё одну тяжёлую травму и полностью пропустит ещё один год.
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
18:15
-
16:23
-
15:49
-
15:17
-
15:13
-
14:28
-
13:41
-
12:48
-
11:18
-
10:48
-
10:19
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
08:56
-
08:51
-
08:25
-
08:19
-
06:30
-
00:45
-
00:07
- 14 декабря 2020
-
22:53
-
21:54
-
20:53
-
19:55
-
18:36
-
17:52
-
16:56
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:07
-
13:44
-
13:13
-
12:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам