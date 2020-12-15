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Функционер НБА: у «Голден Стэйт» нет шансов на выход в плей-офф

Функционер НБА: у «Голден Стэйт» нет шансов на выход в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Один из неназванных функционеров НБА убеждён, что у «Голден Стэйт Уорриорз» нет шансов на выход в плей-офф, даже невзирая на возвращение в строй Стефена Карри.

«Думаю, у них почти нет шансов на выход в плей-офф. Разве что Дрэймонд Грин возродится. Карри будет единственной надеждой команды, и даже этого может быть недостаточно, чтобы выйти в плей-офф», — приводит слова функционера ESPN.

Напомним, в минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» не мог рассчитывать на помощь Стефена Карри на протяжении почти всего сезона. Клэй Томпсон пропустил чемпионат полностью. В результате калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В межсезонье Томпсон получил ещё одну тяжёлую травму и полностью пропустит ещё один год.

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