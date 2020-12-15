Назван трансфер, который сорвался у «Реала» в межсезонье
Руководство мадридского «Реала» в межсезонье пыталось заполучить центрового сборной Испании, выступающего в НБА Вилли Эрнангомеса. Трансфер не удался, так как баскетболист запрашивал слишком высокую зарплату.
В итоге Эрнангомес покинул «Шарлотт Хорнетс» и подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Испанец провёл в НБА уже четыре сезона. Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 209 поединках, набирая в них 6,9 очка, собирая 5,4 подбора и совершая 1,0 передачи.
Отметим, что в прошлом 26-летний Эрнангомес выступал в составе «Реала Мадрид», именно из испанской команды он перебрался за океан.
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