Названы команды с лучшим и худшим межсезоньями в НБА

ESPN провел опрос среди функционеров и скаутов НБА, по результатам которого «Лос-Анджелес Лейкерс» были названы командой с лучшим межсезоньем, а «Детройт Пистонс» и «Хьюстон Рокетс» — с худшим.
Один из функционеров описал проблемы «Детройта».
«На мой взгляд, худшими в межсезонье пока стал «Детройт Пистонс». Понятия не имею, что они делают. Знаю, что они работают на долгосрочную перспективу, но мне непонятна избранная концепция. Выбранные на драфте Хейз, Стюарт и Бей хороши, но остальное дерьмо не имеет смысла. Не понимаю их планы», — приводит слова функционера ESPN.
Наибольшие вопросы в манёврах «Детройт Пистонс» вызвало подписание контракта с Мэйсоном Пламли, который заработает в Мичигане $ 25 млн за три года, и Джереми Гранта который будет получать в «Пистонс» $ 20 млн в год.
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