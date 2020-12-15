ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» с разницей «+35», набрав 100 очков

В Москве завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Анадолу Эфес».

Команда Итудиса с ходу захватила инициативу и после первой четверти вела с преимуществом в 7 очков — 20:13. К большому перерыву перевес составлял уже 13 очков — 47:34. Во второй половине гости из Стамбула не смогли внести в игру перелом. К концу третьего игрового отрезка «армейцы» отрывались от соперников уже на 25 очков — 74:49. В заключительные десять минут матча ЦСКА не сбавлял обороты и одержал победу с разницей в 35 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 22 очка. Дабл-даблы на счету Майка Джеймса (11 очков и 10 передач) и Николы Милутинова (12 очков и 10 подборов). У гостей 14 очков в актив записал Василие Мичич.