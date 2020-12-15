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ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» с разницей «+35», набрав 100 очков

ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» с разницей «+35», набрав 100 очков
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Анадолу Эфес».

Команда Итудиса с ходу захватила инициативу и после первой четверти вела с преимуществом в 7 очков — 20:13. К большому перерыву перевес составлял уже 13 очков — 47:34. Во второй половине гости из Стамбула не смогли внести в игру перелом. К концу третьего игрового отрезка «армейцы» отрывались от соперников уже на 25 очков — 74:49. В заключительные десять минут матча ЦСКА не сбавлял обороты и одержал победу с разницей в 35 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 22 очка. Дабл-даблы на счету Майка Джеймса (11 очков и 10 передач) и Николы Милутинова (12 очков и 10 подборов). У гостей 14 очков в актив записал Василие Мичич.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2020, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
100 : 65
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
ЦСКА: Клайберн - 22, Хиллиард - 16, Милутинов - 12, Джеймс - 11, Ухов - 8, Шенгелия - 8, Антонов - 7, Фойгтман - 7, Стрелниекс - 5, Хоменко - 4, Курбанов, Лопатин
Анадолу Эфес: Мичич - 14, Данстон - 13, Бьёбуа - 10, Симон - 7, Синглтон - 5, Андерсон - 4, Ларкин - 4, Гази - 3, Морман - 3, Пляйсс - 2, Балбай, Шанлы
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