Яннис Адетокунбо отреагировал на получение крупнейшего контракта в истории НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо высказался в «Твиттере» о своём решении продлить контракт с клубом.
«Это мой дом, это мой город. Я счастлив, что смогу быть частью «Милуоки Бакс» в течение следующих пяти лет. Давайте извлечем из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это», – написал Яннис в социальной сети.
Соглашение рассчитано на 5 лет, за которые баскетболист заработает $ 228,3 млн. Этот контракт является крупнейшим в истории НБА. Напомним, греческий баскетболист является двукратным самым ценным игроком (MVP) НБА. В лиге он выступает с 2013 года, всю карьеру здесь он провёл в составе «Бакс». В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).
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