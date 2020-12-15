Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Яннис Адетокунбо отреагировал на получение крупнейшего контракта в истории НБА

Яннис Адетокунбо отреагировал на получение крупнейшего контракта в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо высказался в «Твиттере» о своём решении продлить контракт с клубом.

«Это мой дом, это мой город. Я счастлив, что смогу быть частью «Милуоки Бакс» в течение следующих пяти лет. Давайте извлечем из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это», – написал Яннис в социальной сети.

Соглашение рассчитано на 5 лет, за которые баскетболист заработает $ 228,3 млн. Этот контракт является крупнейшим в истории НБА. Напомним, греческий баскетболист является двукратным самым ценным игроком (MVP) НБА. В лиге он выступает с 2013 года, всю карьеру здесь он провёл в составе «Бакс». В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020