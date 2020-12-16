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Эргин Атаман — о разгромном поражении от ЦСКА: три года не видел такой игры

Эргин Атаман — о разгромном поражении от ЦСКА: три года не видел такой игры
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман подвёл итог матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (65:100).

«Такой матч анализировать непросто. Могу сказать, что мы плохо начали игру. Мы потеряли контроль в последние две минуты первой половины и ушли в раздевалку с оставанием в 13 очков, что слишком много в игре против такой команды, как ЦСКА. Третью четверть мы начали очень плохо, а потом совсем выпали из игры. Три года я не видел такой игры, чтобы мы так выпадали. Но у нас нет времени волноваться из-за этого. Через два дня мы встретимся с „Миланом“. Нам нужно быстро проанализировать этот матч, посмотреть, что происходит, и принять меры. Также поздравляю ЦСКА, они очень хорошо сыграли в нападении, сумели набрать 100 очков. При этом у Майка Джеймса было всего 11 очков.

К сожалению, этот сезон не похож на прошлый. Я не видел уверенности в том, что мы выиграем перед матчем. Это причина, по которой мы проиграли. Наши скореры не смогли набрать очки. К сожалению, Шейн Ларкин не смог найти свой ритм. Он не участвовал в предсезонке из-за травмы и поздно присоединился к команде. По прибытии он заразился коронавирусом и некоторое время снова не мог играть. К сожалению, его игра полностью потеряла ритм. Игроку-победителю очень трудно жить с такими вещами. Он промазал все свои броски и пал ментально. Я тоже его понимаю. Это непростая ситуация, но для нас это большая проблема», — цитирует Атамана Sportando.

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