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Леброн Джеймс: здорово, что Адетокунбо останется в «Милуоки»

Леброн Джеймс: здорово, что Адетокунбо останется в «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

Звезда НБА Леброн Джеймс прокомментировал продолжение выступления двукратного MVP лиги Янниса Адетокунбо за «Милуоки Бакс».

«Они попытались построить ради него что-то великое и, очевидно, сделали достаточно, чтобы удержать Янниса в команде. Я думаю, это здорово, что он остался там и предан этой франшизе», – приводит слова Леброна журналист Lakers Daily Райан Уорд.

Ранее лидер «Милуоки» Адетокунбо подписал с командой из Висконсина новый, сверхмаксимальный, контракт. Соглашение рассчитано на 5 лет, за которые баскетболист заработает $ 228,3 млн.

«Это мой дом, мой город. Счастлив, что смогу быть частью «Милуоки Бакс» в течение следующих пяти лет. Давайте извлечем из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это», – сказал игрок после подписания.

Напомним, греческий баскетболист является двукратным самым ценным игроком (MVP) НБА. В лиге выступает с 2013 года, всю карьеру здесь он провёл в составе «Бакс». В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).

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