Стефен Карри реализовал 4 подряд броска с центра площадки на разминке

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри на разминке перед предсезонным матчем НБА с «Сакраменто Кингз» (113:114) реализовал 4 броска с центра площадки.

В начале матча Карри набрал 11 из первых 15 очков своей команды. За игру Карри отметился 29 очками (11 из 21 с игры, 5 из 13 трёхочковых), 4 подборами и 4 передачами.

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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.