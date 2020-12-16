«Сиксерс» обыграли «Селтикс», «Хьюстон» победил «Спёрс», «Кингз» дожали «Уорриорз»

В НБА прошли три предсезонных матча. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/2021, который стартует 22 декабря.
«Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Сакраменто Кингз» всего одно очко (113:114). Лучшими в составе «Голден Стэйт» были Стефен Карри (29 очков), Маркиз Крисс (17 очков и 9 подборов), Эндрю Уиггинс (12 очков) и Келли Убре (12 очков). Самыми результативными в составе «Сакраменто» стали Кайл Гай (20 очков), Бадди Хилд (18 очков) и Деарон Фокс (17 очков).
«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Бостон Селтикс» – 108:99. В составе «Сиксерс» высокую результативность показали Шейк Милтон (19 очков), Джоэл Эмбиид (18 очков) и Тобайас Харрис (16 очков и 9 подборов). В составе «Бостона» лучшими на площадке были Джеф Тиг (18 очков), Пэйтон Притчард (16 очков) и Джейсон Тейтум (10 очков).
Ещё в одном предсезонном матче «Хьюстон Рокетс» оказался сильнее «Сан-Антонио Спёрс» – 112:98. В составе «Хьюстона» лидерами были Джон Уолл (15 очков), Бен Маклемор (15 очков) и Джеймс Харден (12 очков). У «Сан-Антонио» самыми результативными стали Лонни Уокер (17 очков), Деджонте Мюррей (13 очков и 7 передач) и Ламаркус Олдридж (12 очков).
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