Победный бросок с сиреной в матче «Голден Стэйт» — «Сакраменто»

Защитник «Сакраменто Кингз» Кайл Гай стал автором победного трёхочкового брсока с финальной сиреной в предсезонном матче НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (114:113).



Гай показал лучшую результативность в составе «Кингз», набрав 20 очков (6 из 10 трёхочковых).

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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.