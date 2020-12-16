«Хьюстон» потерял игрока из-за разрыва ахилла
Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Клемонс травмировал ногу в предсезонном матча с «Сан-Антонио Спёрс», согласно предварительному диагнозу, у него порвано ахиллово сухожилие. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Клемонс покинул площадку на кресле-каталке. МРТ назначена на сегодня, 16 декабря. Если диагноз подтвердится, 23-летний защитник может полностью пропустить сезон-2020/2021.
«Рокетс» обыграли «Спёрс» в предсезонном матче – 112:98. В составе «Хьюстона» лучшую результативность показали Джон Уолл (15 очков), Бен Маклемор (15 очков) и Джеймс Харден (12 очков). У «Сан-Антонио» — Лонни Уокер (17 очков), Деджонте Мюррей (13 очков и 7 передач) и Ламаркус Олдридж (12 очков).
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