Джеймс Харден сыграл первый матч за «Хьюстон» после обменного запроса

«Хьюстон Рокетс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98.

Защитник «Рокетс» Джеймс Харден набрал 12 очков в своём дебютном матче в межсезонье. Джеймс недавно провёл первую тренировку в команде. Игрок требует обмена в другой клуб и пропустил большую часть предсезонки.

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Самыми результативными в составе «Рокетс» стали Джон Уолл и Бен Маклемор, набравшие по 15 очков. У «Сан-Антонио» 17 очков набрал Лонни Уокер.

22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.