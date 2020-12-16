Стивен Эй Смит: Кайри Ирвинг боготворил Брайанта. Не думаю, что сейчас Коби был бы доволен

Журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что, если бы Коби Брайант был сейчас жив, он не одобрил поведение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который попал в скандальную историю из-за отказа общаться со СМИ.
Ирвинг отказался от участия в предсезонной медианеделе. НБА выписала Кайри штраф. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс. После этого он заявил: «Я не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже». Затем Ирвинг попытался смягчить ситуацию. Он всё же пообщался с журналистами, заявив, что «не обращался ни к кому конкретному».
«Кайри уважал, любил и боготворил Брайанта. Не думаю, что Коби был бы счастлив. Чего нельзя было сказать про Брайанта, так это того, что он неясно изъяснял своё мнение. Он был очень чёток в своих посланиях. Проблема Кайри не только в том, что он не кажется понятным, но и в том, что Ирвинг доводит ситуацию да неприемлемого уровня. Хочешь убедиться, что тебя ничто не отвлекает? А чего иного ты ждёшь в день общения со СМИ перед стартом сезона? Люди пришли поговорить с тобой о баскетболе», — сказал Смит в эфире First Take.
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