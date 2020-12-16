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Стивен Эй Смит: Кайри Ирвинг боготворил Брайанта. Не думаю, что сейчас Коби был бы доволен

Стивен Эй Смит: Кайри Ирвинг боготворил Брайанта. Не думаю, что сейчас Коби был бы доволен
Баскетбол / НБА 0

Журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что, если бы Коби Брайант был сейчас жив, он не одобрил поведение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который попал в скандальную историю из-за отказа общаться со СМИ.

Ирвинг отказался от участия в предсезонной медианеделе. НБА выписала Кайри штраф. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс. После этого он заявил: «Я не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже». Затем Ирвинг попытался смягчить ситуацию. Он всё же пообщался с журналистами, заявив, что «не обращался ни к кому конкретному».

«Кайри уважал, любил и боготворил Брайанта. Не думаю, что Коби был бы счастлив. Чего нельзя было сказать про Брайанта, так это того, что он неясно изъяснял своё мнение. Он был очень чёток в своих посланиях. Проблема Кайри не только в том, что он не кажется понятным, но и в том, что Ирвинг доводит ситуацию да неприемлемого уровня. Хочешь убедиться, что тебя ничто не отвлекает? А чего иного ты ждёшь в день общения со СМИ перед стартом сезона? Люди пришли поговорить с тобой о баскетболе», — сказал Смит в эфире First Take.
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