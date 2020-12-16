Лавар Болл назвал виновных в уходе Лонзо из «Лейкерс»

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла, обвинил тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс» в том, что его сын был вынужден покинуть клуб.



По его словам, уход Лонзо из «Лейкерс» никак не был связан со звёздным форвардом Леброном Джеймсом.



«Джеймс ничего не делал. Тренеры не знали, как использовать Леброна и Лонзо вместе в игре… Вы видели, что они пригласили одного нового парня и выиграли чемпионат. Это было так просто», — приводит слова Лавара Clutch Points.



Болл принимал участие в рестарте сезона-2019/2020 в «Диснейуорлде» в Орландо. «Нью-Орлеан» не смог выйти в плей-офф, после чего уволил главного тренера Элвина Джентри. 22-летний разыгрывающий провёл в НБА три сезона. Первые два года Лонзо выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», которые обменяли его в «Пеликанс» на Энтони Дэвиса в межсезонье-2019.