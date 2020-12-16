Маркел Старкс: в России повсюду бездомные кошки и собаки. В Штатах такого нет
Американский защитник саратовского «Автодора» Маркел Старкс рассказал, что его больше всего удивило в России.
«Здесь повсюду бездомные кошки и собаки. Буквально на каждом шагу. Когда я играл в Турции, там было много бездомных кошек, но не собак. В Штатах такого нет. Можно встретить на улице одну или две кошки, но точно ни одной собаки. Боже мой, нет! Американцы обожают собак и к этому очень серьёзно относятся. Вас арестуют, если вы причините вред собаке», — заявил Старкс в интервью тележурналу «Вид сверху».
Маркел Старкс выступает за «Автодор» с 2019 года. В среднем в этом сезоне за матч он набирает 10 очков, совершает 2 подбора и отдаёт 3 передачи. Ранее защитник не играл за российские клубы.
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