Эксперт: Кайри Ирвинг кусает руку, которая его кормит

Известный телеведущий Скип Бэйлесс стал одним из тех, кто раскритиковал поведение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который попал в скандальную историю из-за отказа общаться со СМИ.



«Кайри всегда обладал высоким интеллектом и был мыслящим человеком. Но бывают моменты, когда вы можете забыться. И кажется, что он движется именно в этом направлении. Его нужно вернуть назад.

У него есть обязательство способствовать продвижению игры вместо того, чтобы кусать руку, которая его кормит», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.



Напомним, Ирвинг отказался от участия в предсезонной медианеделе. НБА выписала Кайри штраф. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс. После этого он заявил: «Я не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже». Затем Ирвинг попытался смягчить ситуацию. Он всё же пообщался с журналистами, заявив, что «не обращался ни к кому конкретному».