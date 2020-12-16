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Эксперт: Кайри Ирвинг кусает руку, которая его кормит

Эксперт: Кайри Ирвинг кусает руку, которая его кормит
Баскетбол / НБА 0

Известный телеведущий Скип Бэйлесс стал одним из тех, кто раскритиковал поведение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который попал в скандальную историю из-за отказа общаться со СМИ.

«Кайри всегда обладал высоким интеллектом и был мыслящим человеком. Но бывают моменты, когда вы можете забыться. И кажется, что он движется именно в этом направлении. Его нужно вернуть назад.
У него есть обязательство способствовать продвижению игры вместо того, чтобы кусать руку, которая его кормит», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.

Напомним, Ирвинг отказался от участия в предсезонной медианеделе. НБА выписала Кайри штраф. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс. После этого он заявил: «Я не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже». Затем Ирвинг попытался смягчить ситуацию. Он всё же пообщался с журналистами, заявив, что «не обращался ни к кому конкретному».

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