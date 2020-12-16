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Экс-подруга рассказала, как Шакил О'Нил жёстко с ней обошёлся после измены

Экс-подруга рассказала, как Шакил О'Нил жёстко с ней обошёлся после измены
Баскетбол / НБА 0

Бывшая подруга Шакила О'Нила Морис Слотер рассказала, как легендарный баскетболист отправил ей неприятное сообщение после разрыва отношений. Слотер призналась, что изменяла О'Нилу, но легенда НБА якобы делал то же самое. Девушка опубликовала скрин сообщений Шака.

«Вы знаете, что такое безумие? Я не разговаривала с ним целую вечность, а он написал мне «убей себя». Думаю, многие его пассии, его нынешние девушки, его гарем были расстроены и он хотел им что-то доказать», — приводит слова Слотер Parlons Basket.

Напомним, О'Нил завершил карьеру в 2011 году. Сейчас легендарный центровой работает экспертом на телевидении.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

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