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«Лейкерс» определились, подписанием какого игрока заполнить последнее место в заявке

«Лейкерс» определились, подписанием какого игрока заполнить последнее место в заявке
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник Джей Ар Смит получит от «Лос-Анджелес Лейкерс» последний доступный минимальный контракт и дополнит заявку команды на сезон-2020/2021, сообщает Bleacher Report.

По данным источника, к Смиту нет практически никакого интереса в НБА из-за резкого регресса в последние годы. Смит не планирует завершать карьеру. Одним из основных лоббистов его подписания в «Лейкерс» является форвард Леброн Джеймс. Джей Ар и Леброн вместе выиграли титулы чемпиона НБА в «Кливленд Кавальерс» (2016) и «Лейкерс» (2020).

В сезоне-2019/2020 35-летний Джей Ар Смит сыграл за «Лос-Анджелес» в 6 матчах, набирая в среднем 2,8 очка, 0,8 подбора, 0,5 передачи за 13 минут при худшей в карьере точности трёхочковых 9,1%.

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