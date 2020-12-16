«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» и занял второе место в группе Еврокубка
«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась со счётом 76:72 (18:16, 19:19, 17:15, 22:22) в пользу подопечных Евгения Пашутина.
Одним из главных героев встречи стал защитник российского клуба Джордан Кроуфорд, набравший 17 очков. В активе Мантаса Калниетиса 14 очков, 11 — у центрового Реджи Линча. Самым результативным игроком встречи стал болгарский разыгрывающий «Монако» Демаркис Бост (18 очков).
В 10 матчах Еврокубка «Локомотив» потерпел только два поражения и занял второе место в турнирной таблице группы С. В следующем матче «Монако» 18 декабря в гостях встретится с литовским «Лиеткабелисом».
Еврокубок. Группа C. 8-й тур
16 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
76 : 72
Монако
Монако, Монако
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 17, Калниетис - 14, Линч - 11, Каммингс - 9, Херви - 9, Емченко - 6, Кузминскас - 5, Ильницкий - 2, Мартюк - 2, Nyagu - 1, Мотовилов, Паунич
Монако: Бост - 18, Лессор - 14, О'Брайен - 11, Уиллис - 9, Найт - 7, Йегет - 6, Ребич - 5, Шупа - 2, Инглис, Ндойе
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