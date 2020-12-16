«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» и занял второе место в группе Еврокубка

«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась со счётом 76:72 (18:16, 19:19, 17:15, 22:22) в пользу подопечных Евгения Пашутина.

Одним из главных героев встречи стал защитник российского клуба Джордан Кроуфорд, набравший 17 очков. В активе Мантаса Калниетиса 14 очков, 11 — у центрового Реджи Линча. Самым результативным игроком встречи стал болгарский разыгрывающий «Монако» Демаркис Бост (18 очков).

В 10 матчах Еврокубка «Локомотив» потерпел только два поражения и занял второе место в турнирной таблице группы С. В следующем матче «Монако» 18 декабря в гостях встретится с литовским «Лиеткабелисом».