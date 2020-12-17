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В ESPN назвали бесспорного фаворита сезона НБА

В ESPN назвали бесспорного фаворита сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Эксперты ESPN назвали «Лос-Анджелес Лейкерс» бесспорным фаворитом сезона-2020/2021 в НБА.

Действующие чемпионы лиги получили 86% первых мест в голосовании. «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (по 7%) разделили вторую позицию с огромным отставанием от «Лейкерс».

16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через шесть дней — рынок свободных агентов. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.

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