В ESPN назвали бесспорного фаворита сезона НБА

Эксперты ESPN назвали «Лос-Анджелес Лейкерс» бесспорным фаворитом сезона-2020/2021 в НБА.



Действующие чемпионы лиги получили 86% первых мест в голосовании. «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (по 7%) разделили вторую позицию с огромным отставанием от «Лейкерс».

16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через шесть дней — рынок свободных агентов. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.