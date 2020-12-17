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Джеймсу Хардену пришлось отвечать на вопросы об отдыхе в Лас-Вегасе и обменном запросе

Джеймсу Хардену пришлось отвечать на вопросы об отдыхе в Лас-Вегасе и обменном запросе
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что во время визитов в Лас-Вегас и Атланту он проводил персональные тренировки.

Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден этого не сделал в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.

«В Лас-Вегасе и Атланте я тренировался. Почему не вместе с командой в Хьюстоне? Там находились мои личные тренеры. Просил ли я обмен из клуба? Прямо сейчас я сконцентрирован на том, чтобы быть здесь», – приводит слова Хардена инсайдер Джонатан Фейген в своей колонке на сайте Houston Chronicle.

Накануне «Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков.

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