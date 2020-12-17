Джеймсу Хардену пришлось отвечать на вопросы об отдыхе в Лас-Вегасе и обменном запросе

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что во время визитов в Лас-Вегас и Атланту он проводил персональные тренировки.
Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден этого не сделал в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.
«В Лас-Вегасе и Атланте я тренировался. Почему не вместе с командой в Хьюстоне? Там находились мои личные тренеры. Просил ли я обмен из клуба? Прямо сейчас я сконцентрирован на том, чтобы быть здесь», – приводит слова Хардена инсайдер Джонатан Фейген в своей колонке на сайте Houston Chronicle.
Накануне «Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков.
- 17 декабря 2020
-
09:53
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
07:35
-
00:41
-
00:00
- 16 декабря 2020
-
23:33
-
23:19
-
22:55
-
22:33
-
22:23
-
22:09
-
21:29
-
20:47
-
20:25
-
18:53
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
13:58
-
12:55
-
11:48
-
10:38
-
09:55
-
09:53
-
09:23
-
09:22
-
09:04
-
09:03
-
08:51
-
08:49