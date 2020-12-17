Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт: Яннис Адетокунбо только что показал, кем он является. Он не стремится к титулам

Эксперт: Яннис Адетокунбо только что показал, кем он является. Он не стремится к титулам
Баскетбол / НБА 0

Известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал решение форварда Янниса Адетокунбо подписать новый сверхмаксимальный контракт с «Милуоки Бакс».

«Яннис только что показал вам, кем он является, а кем — нет. Для него нормально быть немного в тени в «Милуоки». Поверьте мне, он не стремится побеждать в чемпионатах», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.

Соглашение Адетокунбо с «Бакс» рассчитано на пять лет, за которые баскетболист заработает $ 228,3 млн. Этот контракт является крупнейшим в истории НБА. Напомним, греческий баскетболист является двукратным самым ценным игроком (MVP) НБА. В лиге выступает с 2013 года, всю карьеру здесь он провёл в составе «Бакс».

В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020