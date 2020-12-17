Лавар Болл назвал единственного игрока НБА, заслужившего сравнение с Ламело
Лавар Болл полагает, что единственным баскетболистом, заслужившим сравнения с его сыном Ламело, является Анферни Хардуэй.
«Если мне придётся с кем-то сравнивать Мело, это будет Пенни Хардуэй. Высокий, со стройной фигурой, атлетичный. Он может делать на площадке всё, что захочет. Пенни – единственный», — приводит слова Лавара Parlons Basket.
Наибольших успехов Хардуэй достиг, выступая за «Орландо Мэджик». Он несколько раз включался в сборную всех звёзд НБА, но постоянные травмы не дали ему возможности реализовать весь потенциал.
Напомним, Ламело Болл был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте-2020 под 3-м номером. По словам его отца, Лавара Болла, клуб остановился на его сыне, так как владелец Майкл Джордан разглядел в нём великого игрока.
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