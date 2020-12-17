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«Милуоки» не смог заполучить двух игроков, которых хотел Яннис Адетокунбо в межсезонье

«Милуоки» не смог заполучить двух игроков, которых хотел Яннис Адетокунбо в межсезонье
Баскетбол / НБА 0
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Журналист Брайан Уиндхорст в своей колонке на сайте ESPN сообщил, что Яннис Адетокунбо ставил условие перед руководством «Милуоки Бакс» о подписании двух игроков. Греческий баскетболист заявлял, что хочет видеть в составе защитников Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс» и Богдана Богдановича из «Сакраменто Кингз».

В итоге «Бакс» не удалось оформить сделку по крайней мере с одним из этих игроков, а для усиления задней линии был приглашён Джру Холидэй из «Нью-Орлеан Пеликанс».

Также Уиндхорст рассказал, что Адетокунбо демонстрировал руководству клуба сообщения на своём смартфоне, в которых звёзды НБА призывали форварда перейти именно в их клубы.

«Бакс» и Яннис всё же договорились о новом контракте на пять лет, за которые Адетокунбо заработает $ 228,3 млн. Это соглашение является крупнейшим в истории НБА.

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