«Милуоки» не смог заполучить двух игроков, которых хотел Яннис Адетокунбо в межсезонье

Журналист Брайан Уиндхорст в своей колонке на сайте ESPN сообщил, что Яннис Адетокунбо ставил условие перед руководством «Милуоки Бакс» о подписании двух игроков. Греческий баскетболист заявлял, что хочет видеть в составе защитников Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс» и Богдана Богдановича из «Сакраменто Кингз».



В итоге «Бакс» не удалось оформить сделку по крайней мере с одним из этих игроков, а для усиления задней линии был приглашён Джру Холидэй из «Нью-Орлеан Пеликанс».



Также Уиндхорст рассказал, что Адетокунбо демонстрировал руководству клуба сообщения на своём смартфоне, в которых звёзды НБА призывали форварда перейти именно в их клубы.



«Бакс» и Яннис всё же договорились о новом контракте на пять лет, за которые Адетокунбо заработает $ 228,3 млн. Это соглашение является крупнейшим в истории НБА.