Руди Гобер затребовал у «Юты» супермаксимальный контракт
Клуб НБА «Юта Джаз» и центровой Руди Гобер обсуждают продление контракта, но пока не могут договориться по его типу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Портер Ларсон.
Гобер требует у клуба супермаксимальный контракт (35% от потолка зарплат). «Юта» предлагает французскому центровому стандартный максимальный контракт, соответствующий стажу баскетболиста (30%). Стороны имеют возможность договориться до начала регулярного чемпионата 22 декабря, когда истекает дедлайн по супермаксимальным продлениям. Гобер имеет истекающий контракт на $ 25,7 млн и может выйти на рынок свободных агентов в межсезонье-2021.
В минувшем сезоне 28-летний баскетболист набирал в среднем 15,1 очка и собирал 13,5 подбора за игру.
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