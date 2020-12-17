Яннис Адетокунбо будет получать 193 доллара в секунду по новому контракту

Портал ESPN подсчитал, что Яннис Адетокунбо по новому максимальному контракту с «Милуоки Бакс» будет зарабатывать $ 193 в секунду.



«Бакс» и Яннис договорились о новом соглашении на пять лет, за которые Адетокунбо заработает $ 228,2 млн. Этот контракт является крупнейшим в истории НБА. По соглашению греческий баскетболист будет зарабатывать $ 45,6 млн за сезон, или $ 556,6 тыс. за игру, или $ 139 тыс. за четверть, или $ 11,6 тыс. в минуту.

Фото доступно на странице ESPN UK в «Твиттере».

Напомним, греческий баскетболист является двукратным самым ценным игроком (MVP) НБА. В лиге выступает с 2013 года, всю карьеру здесь он провёл в составе «Бакс».



В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).