Экс-игрок НБА считает, что Бронни Джеймс играет лучше Леброна

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что Бронни Джеймс играет лучше, чем его отец, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в этом же возрасте.
«Леброн недавно написал мне и спросил, тренирую ли я подростков. Он сообщил мне, что Бронни ищет нового личного тренера, чтобы совершенствоваться, и они подумали обо мне. Леброн попросил меня понаблюдать за его сыном и дать свой отзыв. Я провёл сеанс тренировок с Бронни и его братом Брайсом. После этого я сказал Леброну, что Бронни играет лучше, чем он играл в том же возрасте.
Судя по тому, что я видел, он лучше бросает, у него лучше дриблинг и точность передач. Я бы сказал, что Леброн был быстрее, но Бронни прыгает выше. Единственная разница в том, что Леброну был нужен баскетбол, чтобы покинуть свой район. Бронни же не нужен баскетбол, чтобы выжить. Ему нужно будет добиться успеха лишь благодаря любви к игре», — приводит слова Аренаса Parlons-Basket.
- 17 декабря 2020
-
18:08
-
16:53
-
15:52
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
13:43
-
13:04
-
12:01
-
11:34
-
11:10
-
10:27
-
09:53
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
07:35
-
00:41
-
00:00
- 16 декабря 2020
-
23:33
-
23:19
-
22:55
-
22:33
-
22:23
-
22:09
-
21:29
-
20:47
-
20:25
-
18:53
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
16:58
-
16:09
-
15:32