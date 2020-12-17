Экс-игрок НБА считает, что Бронни Джеймс играет лучше Леброна

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что Бронни Джеймс играет лучше, чем его отец, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в этом же возрасте.



«Леброн недавно написал мне и спросил, тренирую ли я подростков. Он сообщил мне, что Бронни ищет нового личного тренера, чтобы совершенствоваться, и они подумали обо мне. Леброн попросил меня понаблюдать за его сыном и дать свой отзыв. Я провёл сеанс тренировок с Бронни и его братом Брайсом. После этого я сказал Леброну, что Бронни играет лучше, чем он играл в том же возрасте.



Судя по тому, что я видел, он лучше бросает, у него лучше дриблинг и точность передач. Я бы сказал, что Леброн был быстрее, но Бронни прыгает выше. Единственная разница в том, что Леброну был нужен баскетбол, чтобы покинуть свой район. Бронни же не нужен баскетбол, чтобы выжить. Ему нужно будет добиться успеха лишь благодаря любви к игре», — приводит слова Аренаса Parlons-Basket.