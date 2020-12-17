«Парма» проиграла «Астане» в Единой лиге ВТБ

В Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Парма» принимала «Астану».



Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущеcтво, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков — 24:16. Во второй четверти «Астане» удалось полностью нивелировать отставание и не только сравнять счёт, но и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 51:47 в пользу «Астаны». Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой с минимальным преимуществом оказались сильнее пермяки, отыгравшие одно очко. Решающей в матче стала заключительная десятиминутка, в которой пермяки предприняли попытку отыграться, но времени им не хватило — итоговый счёт встречи 84:83 в пользу «Астаны».



Самым результативным в составе победителей стал Джеремайя Хилл, набравший 21 очко. В составе «Пармы» 15 очков набрал Адас Юшкявичюс.