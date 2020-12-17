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«Парма» проиграла «Астане» в Единой лиге ВТБ

«Парма» проиграла «Астане» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Парма» принимала «Астану».

Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущеcтво, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков — 24:16. Во второй четверти «Астане» удалось полностью нивелировать отставание и не только сравнять счёт, но и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 51:47 в пользу «Астаны». Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой с минимальным преимуществом оказались сильнее пермяки, отыгравшие одно очко. Решающей в матче стала заключительная десятиминутка, в которой пермяки предприняли попытку отыграться, но времени им не хватило — итоговый счёт встречи 84:83 в пользу «Астаны».

Самым результативным в составе победителей стал Джеремайя Хилл, набравший 21 очко. В составе «Пармы» 15 очков набрал Адас Юшкявичюс.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 декабря 2020, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
83 : 84
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Парма: Уильямс - 15, Юшкевичюс - 15, Ивлев - 12, Жукаускас - 11, Джонсон - 10, Мейерис - 9, Жмако - 5, Буланов - 3, Шейко - 3, Бондаренко, Куров, Чернышев
Астана: Хилл - 21, Марбл - 16, Мейерс - 14, Силиньш - 12, Томпсон - 9, Томас - 7, Щербак - 3, Гаврилов - 2, Бажин, Майдекин, Марчук, Пономарев
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