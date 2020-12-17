The Athletic назвал лучшего и худшего владельца НБА
Издание The Athletic провело анонимное голосование на тему, работа какого владельца клуба НБА больше всего ценится в лиге. В опросе принимали участие генеральные менеджеры, сотрудники офисов команд, скауты и тренеры НБА. По итогам опроса они должны были назвать трёх лучших и трёх худших владельцев клубов.
Лучшим владельцем клуба стал Стив Балмер из «Лос-Анджелес Клипперс». В пятёрку по итогам опроса вошли Мики Арисон из «Майами Хит», Марк Кьюбан из «Даллас Маверикс», а также Джо Лэйкоб и Питер Гьюбер из «Голден Стэйт».
В выборе худшего владельца клуба участники опроса назвали Вивек Ранадиве из «Сакраменто». В тройку худших вошли Роберт Сарвер из владеющий «Финиксом» и Джеймс Долан из « Нью-Йорк Никс».
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