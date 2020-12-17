Ванесса Брайант судится с матерью, которую она выгнала из дома

Ванесса Брайант, вдова легендарного Коби Брайанта, рассказала, как обстоят дела с конфликтом между ней и матерью. Бывшая тёща Коби Брайанта уже после смерти баскетболиста выдвинула к дочери иск и обвинила Ванессу, что та выгнала её из дома. Кроме того, мать Ванессы пытается получить компенсацию за то, что нянчилась с внучками, детьми четы Брайантов.
«Я всегда была матерью-домоседом. Мы с Коби постоянно заботились о дочках. На самом деле, она нянчилась лишь с моими старшими девочками, когда те были совсем маленькими. По большому счёту, она сидела с внучками время от времени, как это делает большинство всех бабушек. Я пыталась решить все вопросы с мамой, но не получилось.
Её иск по отношению ко мне позорный и невероятно обидный. Муж никогда ничего не обещал моей матери. Он был бы разочарован таким её поведением", — написала Ванесса в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Отметим, по словам Ванессы Брайант, её мать требуют сумму, равную той, если бы она нянчилась с внучками, получая $ 90 в час и при этом работая по 12 часов в день на протяжении 18 лет.
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