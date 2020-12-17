Римас Куртинайтис: матч с АСВЕЛом не будет простым

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом, отметив, что французская команда едва ли не сильнейшая на турнире с точки зрения физической подготовки.
«АСВЕЛ — сложная команда. В физическом плане одна из лучших, если не лучшая, в Евролиге, которая играет в физический баскетбол с агрессивной защитой и таким же нападением. Если есть возможность атаковать на пятой-десятой секунде, они всегда используют шанс. Одним словом, это очень опасный соперник, поэтому матч не будет простым», — сказал Куртинайтис.
О сопернике высказался и форвард команды Сергей Карасёв.
«АСВЕЛ — агрессивная и физически сильная команда, играет в быстрый баскетбол. Они агрессивно защищаются и быстро переходят из обороны в атаку, предпочитая атаковать в раннем нападении. Много играют в «пост». Главное — остановить их быстрые отрывы», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Химок».
Встреча АСВЕЛа с «Химками» состоится завтра, 18 декабря.
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