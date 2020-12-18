Стефен Карри выдал мощное выступление в матче с «Кингз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в предсезонном матче НБА с «Сакраменто Кингз» (113:109) набрал 29 очков (6/13 трёхочковых) 6 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Расписание ключевых событий сезон НБА-2020/2021. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.