Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Филадельфия» готова отдать Бена Симмонса за Джеймса Хардена

«Филадельфия» готова отдать Бена Симмонса за Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Менеджмент клуба «Филадельфия Сиксерс» готов расстаться с защитником Беном Симмонсом и включить его в определённые пакеты для обмена Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

При этом Чарания отметил, что конкретных переговоров по сделке пока не ведётся.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Филадельфии» Док Риверс решительно намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».

По словам журналиста, руководство «Сиксерс» примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020