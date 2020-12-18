«Филадельфия» готова отдать Бена Симмонса за Джеймса Хардена

Менеджмент клуба «Филадельфия Сиксерс» готов расстаться с защитником Беном Симмонсом и включить его в определённые пакеты для обмена Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
При этом Чарания отметил, что конкретных переговоров по сделке пока не ведётся.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Филадельфии» Док Риверс решительно намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».
По словам журналиста, руководство «Сиксерс» примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.
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