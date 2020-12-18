Ламело Болл провёл лучшую игру в предсезонке НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл в предсезонном матче НБА с «Орландо Мэджик» (123:115) набрал 18 очков (4/9 трёхочковых) и 5 передач.
Для Болла это выступление стало лучшим в предсезонных матчах. Ранее в двух встречах с «Торонто Рэпторс» Болл набирал 0 и 12 очков соответственно.
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Расписание ключевых событий сезон НБА-2020/2021. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.
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