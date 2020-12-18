Чарльз Баркли: Кайри Ирвинг хочет сказать всем, что он самый умный. Нет, это не так

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли раскритиковал поведение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который попал в скандальную историю из-за отказа общаться со СМИ.



«Когда Кайри говорит, я сразу думаю: «Какого чёрта он пытается сказать?» Ирвинг упоминает артистов. Но он баскетболист. Баскетболист! Слушайте, мы не спасатели. Не учителя. Эй, парень, стучи мячом, хватит вести себя так, будто ты умнее всех на свете. Можешь ли ты говорить о социальной справедливости и подобных вещах? Конечно. Но некоторые другие высказывания… Ты понимаешь, что ты просто баскетболист?

Складывается ощущение, что он хочет сказать всем: «Нет, я тут самый умный». Но это не так. Ты провёл в университете шесть месяцев. Есть много парней поумнее тебя. Просто отвечай на вопросы про баскетбол. А если хочешь говорить о социальной справедливости, говори именно об этом, потому что это важная тема. Всё остальное? Заткнись и играй в баскетбол», – заявил Баркли в эфире ESPN.

Напомним, Ирвинг отказался от участия в предсезонной медианеделе. НБА выписала Кайри штраф. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс. После этого он заявил: «Я не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже». Затем Ирвинг попытался смягчить ситуацию. Он всё же пообщался с журналистами, заявив, что «не обращался ни к кому конкретному».