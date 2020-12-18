«Хьюстон» готов обменять Джеймса Хардена в команду, в которую он не хочет
Менеджмент «Хьюстон Рокетс» рассматривает варианты с обменом Джеймса Хардена в клубы, которые не входили в список двух приоритетных для баскетболиста – «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что несколько команд уровня плей-офф Восточной и Западной конференций готовы задействовать ценные активы для обмена Хардена. «Хьюстон» уже ведёт с ними переговоры и обсуждает данные сценарии с баскетболистом.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстон Рокетс» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.
Рекомендуем вам
- 18 декабря 2020
-
10:20
-
09:43
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
07:31
- 17 декабря 2020
-
23:14
-
23:06
-
21:59
-
20:49
-
19:31
-
18:08
-
16:53
-
15:52
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
13:43
-
13:04
-
12:01
-
11:34
-
11:10
-
10:27
-
09:53
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
07:35
-
00:41
-
00:00
- 16 декабря 2020
-
23:33
-
23:19
-
22:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам