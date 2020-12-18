«Хьюстон» готов обменять Джеймса Хардена в команду, в которую он не хочет

Менеджмент «Хьюстон Рокетс» рассматривает варианты с обменом Джеймса Хардена в клубы, которые не входили в список двух приоритетных для баскетболиста – «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Об этом сообщает ESPN.



Отмечается, что несколько команд уровня плей-офф Восточной и Западной конференций готовы задействовать ценные активы для обмена Хардена. «Хьюстон» уже ведёт с ними переговоры и обсуждает данные сценарии с баскетболистом.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстон Рокетс» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.