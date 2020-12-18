Димитрис Итудис назвал аспект, в котором «Зенит» является лучшим вместе с «Реалом»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий домашний матч своей команды с санкт-петербургским «Зенитом» в Евролиге.



«Очень серьёзный соперник. «Зенит» показывает агрессивный баскетбол. Очевидно, что это фирменный знак Хавьера Паскуаля: его игроки – Холлинс, Бэрон и Риверс – здорово действуют после выходов из-под заслонов. Определённо тон задаёт Пангос, который является главным элементом головоломки в плане созидания и исполнения, но свои детали добавляют и его одноклубники – Понитка, Пойтресс, Гудайтис, Зубков, Фридзон. Они вместе с «Реалом» являются лучшими по использованию заслонов и комбинированию такой игры с другими ситуациями. К тому же эта команда бьётся до конца. Если вы видели их предыдущий матч, они уступали 14 очков, но сумели победить. Так что нам предстоит сложная игра, к которой надо подойти серьёзно и с полной мотивацией», — приводятся слова Итудиса на сайте «армейцев».



Своими ожиданиями также поделился защитник ЦСКА Янис Стрелниекс.



«Зенит» — отличная команда, которая в этом сезоне показывает очень хорошую игру. Нам нужно продемонстрировать свой лучший баскетбол, чтобы добиться победы, так что, думаю, игра будет хорошей», — отметил игрок красно-синих.