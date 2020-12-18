Зайон Уильямсон сбросил свыше 11 кг в межсезонье

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сбросил более 11 килограммов после матчей сезона-2019/2020 в «пузыре» в Орландо, утверждает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Мне сказали, что «Пеликанс» реально не хотели разглашать, в какой форме Зайон вернулся в команду для доигровки сезона. У меня есть информация, что Уильямсон стал легче более чем на 11 килограммов с тех пор, как «Новый Орлеан» закончил выступление в «пузыре». Он не станет стройным ни при каких обстоятельствах, но определённо начал лучше двигаться», – приводит слова Уиндхорста RealGM.
Уильямсону пришлось пропустить значительную часть прошлого часть сезона (44 матча) из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 ассиста. «Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
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