Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Зайон Уильямсон сбросил свыше 11 кг в межсезонье

Зайон Уильямсон сбросил свыше 11 кг в межсезонье
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сбросил более 11 килограммов после матчей сезона-2019/2020 в «пузыре» в Орландо, утверждает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Мне сказали, что «Пеликанс» реально не хотели разглашать, в какой форме Зайон вернулся в команду для доигровки сезона. У меня есть информация, что Уильямсон стал легче более чем на 11 килограммов с тех пор, как «Новый Орлеан» закончил выступление в «пузыре». Он не станет стройным ни при каких обстоятельствах, но определённо начал лучше двигаться», – приводит слова Уиндхорста RealGM.

Уильямсону пришлось пропустить значительную часть прошлого часть сезона (44 матча) из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 ассиста. «Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020