Дэрил Мори прояснил намерения «Филадельфии» в отношении Бена Симмонса

Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори опроверг заявление инсайдера Шэмса Чарании о том, что клуб готов расстаться с защитником Беном Симмонсом.
Чарания сообщал, что «Сиксерс» готовы включить Симмонса в определённые пакеты для обмена Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».
«Мы не меняем Бена Симмонса. Он является важной частью нашего будущего», – приводит слова Мори Bleacher Report.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Филадельфии» Док Риверс решительно намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». Руководство «Сиксерс» примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.
- 18 декабря 2020
-
12:39
-
12:14
-
11:26
-
10:46
-
10:38
-
10:38
-
10:29
-
10:29
-
10:20
-
09:43
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
07:31
- 17 декабря 2020
-
23:14
-
23:06
-
21:59
-
20:49
-
19:31
-
18:08
-
16:53
-
15:52
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
13:43
-
13:04
-
12:01
-
11:34
-
11:10
-
10:27
-
09:53
-
09:16