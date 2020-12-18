Дэрил Мори прояснил намерения «Филадельфии» в отношении Бена Симмонса

Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори опроверг заявление инсайдера Шэмса Чарании о том, что клуб готов расстаться с защитником Беном Симмонсом.



Чарания сообщал, что «Сиксерс» готовы включить Симмонса в определённые пакеты для обмена Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».



«Мы не меняем Бена Симмонса. Он является важной частью нашего будущего», – приводит слова Мори Bleacher Report.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Филадельфии» Док Риверс решительно намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». Руководство «Сиксерс» примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.