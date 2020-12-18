«Локомотив-Кубань» узнал соперников по Топ-16 Еврокубка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет в группе F Топ-16 Еврокубка с сербским «Партизаном», итальянским «Тренто» и французским «Метрополитаном 92».

С сербами «Локомотив-Кубань» встречался шесть раз и в пяти случаях одержал победу. С итальянцами играл всего два раза, но в обеих встречах оказался сильнее. С французами российский клуб ещё ни разу не пересекался.



Напомним, «Локомотив-Кубань» занял второе место в группе C регулярного чемпионата, пропустив вперёд итальянский «Виртус». Группа «Локо» — единственная сформированная на стадии Топ-16. Казанский УНИКС, вышедший из группы A, узнает своих соперников, когда в декабре будут доиграны все матчи регулярного чемпионата, которые пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.



Стадия Топ-16 Еврокубка стартует 13 января. 16 клубов будут разделены на 4 группы, из которых две сильнейшие команды выйдут в плей-офф.