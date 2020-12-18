«Локомотив-Кубань» узнал соперников по Топ-16 Еврокубка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет в группе F Топ-16 Еврокубка с сербским «Партизаном», итальянским «Тренто» и французским «Метрополитаном 92».
С сербами «Локомотив-Кубань» встречался шесть раз и в пяти случаях одержал победу. С итальянцами играл всего два раза, но в обеих встречах оказался сильнее. С французами российский клуб ещё ни разу не пересекался.
Напомним, «Локомотив-Кубань» занял второе место в группе C регулярного чемпионата, пропустив вперёд итальянский «Виртус». Группа «Локо» — единственная сформированная на стадии Топ-16. Казанский УНИКС, вышедший из группы A, узнает своих соперников, когда в декабре будут доиграны все матчи регулярного чемпионата, которые пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Стадия Топ-16 Еврокубка стартует 13 января. 16 клубов будут разделены на 4 группы, из которых две сильнейшие команды выйдут в плей-офф.
- 18 декабря 2020
-
14:49
-
14:38
-
13:55
-
13:32
-
12:39
-
12:14
-
11:26
-
10:46
-
10:38
-
10:38
-
10:29
-
10:29
-
10:20
-
09:43
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
07:31
- 17 декабря 2020
-
23:14
-
23:06
-
21:59
-
20:49
-
19:31
-
18:08
-
16:53
-
15:52
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
13:43
-
13:04
-
12:01
-
11:34